رئيس الوزراء الإسباني يعلن رغبته في تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رغبته في تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وفي مؤشر إيجابي جديد سجلت إسبانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، أدنى حصيلة وفيات ناجمة عن فيروس كورونا المستجد منذ منتصف مارس الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 102 وفاة جديدة جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، خلال اليوم الأخير (مقابل 138 وفاة في اليوم السابق) لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 27563 حالة وفاة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".