صور.. حملات لتطهير وتعقيم الشوارع في كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى، باستمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة المحافظة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات بالأسواق.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال الرش والتعقيم لمستشفى الغسيل الكلوي بالمدينة.

فيما أكد اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار أعمال الرش والتطهير للمنشآت العامة والخاصة، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، والكشلة، وكذا مربع الصحة، بالتنسيق مع وحدة الملاريا.

وأشرف محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال رش بؤر تجمع الناموس والحشرات على مدار اليوم، لمكافحة الأمراض والأوبئة.

وقالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، إنه جرى تطهير شوارع المدينة بالمياه بعد تفعيل قرار الحظر، فضلًا عن تطهير للسيارات القادمة إلى المدينة من المدخل الغربي، وكذلك مبنى السنترال، بمشاركة شباب المجتمع المدني.