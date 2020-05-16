100 % نسبة دخول الطلاب على منصة امتحان الفيزياء في الدقهلية

أعلن علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، انتظام دخول جميع طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الاختبار الإليكتروني لأداء امتحان مادة الفيزياء، مشيرا إلى أن نسبة الدخول على المنصة بلغت 100% دون أي مشكلات.

وقال عبد الرؤوف، في تصريح صحفي، إن الاختبارات تمر دون أي معوقات نتيجة للتعاون الجاد والمثمر من غرف عمليات الإدارات التعليمية والإدارات النوعية بالمديرية ( التعليم الثانوي _ التطوير _ الإحصاء ).

وأضاف أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن الامتحان من الإدارات التعليمية أو على مستوى المدارس الثانوية بالمحافظة.