اليوم.. افتتاح معرض "تخفيضات جراج الفن" أونلاين بـ"جاليري أوركيد"

ينظم "جاليري أوركيد" بالمعادي المعرض الفني الجماعي بعنوان "تخفيضات جراج الفن"، وهو معرض افتراضي عبر الإنترنت، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" لدعم العمال والعائلات المنكوبة التي تعاني من وباء فيروس الكورونا.

ومن المقرر أنَّ يفتتح المعرض اليوم الأحد في الساعة الرابعة عصرًا، ويستمر حتى يوم 31 مايو الجاري.

ويرى تنظيم المعرض على أساس دعوة مفتوحة، واختار الجاليري الأعمال الفنية المعروضة لتجمع مجموعة مميزة من أكثر من 40 فنانًا تشكيليا من أجيال مختلفة منهم: فريد فاضل وأحمد عسقلاني، هناء خاطر، وآخرين.

ويتيح الفنانون خصومات على السعر الأصلي لأعمالهم الفنية من مجالات الرسم والصور الفوتوغرافية والإسكتشات والنحت، بهدف التشجيع على شراء فن قيم بأسعار مخفضة.

ومن المقرر أنَّ يتمّ عرض صورًا عالية الجودة للأعمال الفنية عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والمعرض الافتراضي.

كما يتبرع "جاليري أوركيد" والفنانون بنسبة 20٪ من إجمالي المبيعات لصالح مؤسسة "مصر الخير".