اجتماع مرتقب للجنة العليا لمواجهة كورونا خلال ساعات.. ومؤتمر صحفي غدا

تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا خلال الساعات المقبلة، للوقوف على أخر تطورات الفيروس في مصر، والمنحنى الوبائي الخاص به، وتقييم الإجراءات الراهنة التي اتخذت الفترة الماضية، والنظر في إمكانية تجديدها، أو تعديل تلك القرارات خلال المرحلة المقبلة.

مصادر: الاجتماع مقرر له غدا

وقالت مصادر حكومية، لـ"الوطن"، إن الاجتماع من المقرر حتى الآن أن ينعقد غدا الأحد.

"تنسيق مشترك" بشأن خطة التعايش

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة مقترح خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، بعدما انتهى قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان من إعداد "المقترح"، وذلك عقب توجيه رئيس الوزراء، للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بشأن "الخطة"، تمهيدا لعرضها على "اللجنة"، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأنها.

"اللجنة" ستستعرض تطورات "الفيروس"

ومن المتوقع، أن تناقش اللجنة تطورات الأوضاع الخاصة بشأن "الفيروس" على أرض الواقع، تمهيدا لمناقشة عدد من السيناريوهات والإجراءات الخاصة بمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، عقب انتهاء سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2020، والذي بمقتضاه يتم حظر سير حركة المواطنين من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا، استمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرء أية تداعيات محتملة للفيروس، مع غلق المقاهي والكافيهات الوسائل الترفيهية، والحدائق العامة، والمتنزهات، والشواطئ، وغيرها من الإجراءات المُقررة بموجب بنود هذا القرار، وتعليق النشاط الرياضي، وغيرها من الإجراءات.

وحسب قرار "مدبولي"؛ فإن القرارات من المُقرر أن تسري حتى نهاية شهر رمضان المعظم، فيما أن هناك قرارات تسري "حتى إشعار آخر"، مثل قرارات تعليق الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، وتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، وتعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية.

لم يتحدد حتى الآن موعد إعلان "القرارات الجديدة"

وحسب "المصادر"، لم يتحدد حتى الآن موعد إعلان القرارات الجديدة، عقب اتخاذها والاستقرار عليها، إلا أن المرات الثلاث الماضية لتطبيق قرارات مجابهة مخاطر "الفيروس"، سبقها التنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، وعرض القرارات على مجلس الوزراء، الذي ينعقد عادة في الأيام الأخيرة من كل أسبوع، والجهات المختصة، والتنسيق مع مجلس المحافظين بخصوصها.

إعلان أية قرارات تستقر عليها "اللجنة" بشكل رسمي

إلا أن المصادر شددت على أن أية قرارات ستتخذ سيتم إعلانها بشكل رسمي من مجلس الوزراء، وأنه لم يتخذ أية قرارات حتى الآن.

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية.. غدا

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر صحفي غداً الأحد أيضا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدداً من المسئولين بشأن إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، كما صرح وزير التعليم.

كما سبق وأن صرَّح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة ستتخذ قرارها بشأن اتخاذ قرار حاسم بشأن عودة الدوري من عدمه قبل نهاية شهر مايو الجاري.