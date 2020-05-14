المستشار الطبي لـ"الوزراء": مدبولي علم بحالة الطبيب من السوشيال ميديا

تحدث الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء عن حالة الطبيب محمود سامى، الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم.

وقال "المصري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن رئيس الحكومة علم بحالة الدكتور محمود سامى، الذى فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، من خلال السوشيال ميديا.

وأضاف: "كلفني على الفور بالتواصل معه، والوقوف على حالته، وتوفير كل ما يلزم له طبيًا"، مضيفًا أن رئيس الحكومة طلب كافة التقارير الطبية الخاصة بالدكتور محمود سامي، ومن ثم عرضها على اللجنة الطبية لتقديم الخدمة الطبية الشاملة له.

ولفت "المصري"، إلى أن الدكتور محمود سامي تعرض لإجهاد شديد جدًا داخل مستشفى العزل المتواجد بها، ودخل فى غيبوبة، وعقب إفاقته لم يرى شيئًا، مشيدًا بكافة التضحيات التى تقدمها الأطقم الطبية فى مواجهة فيروس كورونا.

وتابع: "وأنا بقول له كلنا معاك يا بطل.. ونقدر كافة التضحيات التى تقدمها الأطقم الطبية الذين يقفون فى الخطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.. ولكم منا جميعًا كل التقدير والاحترام والدعم".

وأوضح أن الطبيب الذى فقد بصره يتلقى الرعاية الصحية الآن بمستشفى مركز الطب العالمي، لاستكمال الفحوصات والتشخيص الكلي لحالته.