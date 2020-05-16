توريد 98 ألف طن قمح في سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إنه جرى توريد 98 ألفا و803 أطنان قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة.

وأوضح إبراهيم، أن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأكد وكيل وزارة التموين أن غُرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام، تتابع بصفة مستمرة عمليات توريد الأقماح من المزارعين لإزالة أية معوقات.