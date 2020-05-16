رئيس التحرير

محمود مسلم

توريد 98 ألف طن قمح في سوهاج

كتب:

خالد الغويط
03:00 م | السبت 16 مايو 2020
توريد 98 ألف طن قمح في سوهاج

توريد 98 ألف طن قمح في سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إنه جرى توريد 98 ألفا و803 أطنان قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة.

وأوضح إبراهيم، أن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأكد وكيل وزارة التموين أن غُرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام، تتابع بصفة مستمرة عمليات توريد الأقماح من المزارعين لإزالة أية معوقات.