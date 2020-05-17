حظك اليوم الأحد 17-5-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يحبّ مولود برج الحمل أن يحصل على الانتباه الكامل من الآخرين ويتطلّع إلى أن يكون مركز الانتباه على الدوام.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك ولا تظهر تذمرا إذا مضت الأمور ببطء واصبر واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة وللتأمل وينفعك ذلك، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.