حظك اليوم الأربعاء 13-5-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتصف بالعناد والتعنت برأيه، فهو يلتزم بالقيام بعمله ضمن الطريقة التي يفكر فيها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر ما يجعل اليوم مناسبا للانفتاح والتواصل مع الزملاء والأصدقاء ومن السهل أن تحصل على دعمهم.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل العلاقات تمنحك حضورا وإشراقة، فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى، الحظ معك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.