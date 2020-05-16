وزير التنمية المحلية: قوافل "تحيا مصر" تنطلق لـ 300 قرية بـ 185 سيارة

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه سعيد بحضوره ومشاركته في مثل هذا الحدث الخاص بتوزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية تم جمعها بالتشارك مع المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر، حيث توزع على ما يقرب من 300 قرية من القرى الأكثر فقرا واحتياجا في 16 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم ليس وليد صدفة، وإنما ينم عن ثقة المواطنين والجمعيات في صندوق تحيا مصر.

وأضاف شعراوي، في كلمته خلال انطلاق قوافل الصندوق، أنها ليست المرة الأولى التي يشارك في فعاليات وأحداث الصندوق، وإنما شارك معه من قبل في أكثر من مبادرة، كانت الأولى منها مبادرة سكن كريم، ثم مبادرة تزويج الفتيات، والتي كانت في سوهاج، ثم المبادرة الثالثة اليوم، والتي تنطلق في رمضان، بانطلاق كميات كبيرة من المواد الغذائية، كانت الأولى لـ 5 محافظات، ثم الثانية لـ16 محافظة، والثالثة لقرى أيضا في 16 محافظ، حيث خرج أكثر من 185 سيارة كبيرة محملة بمواد غذائية.