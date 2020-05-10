"تحيا مصر" و"الأورمان" يطلقان مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة"

أطلق صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع جمعية الأورمان مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" لتوزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة في 8 محافظات هي: "البحيرة، بني سويف، الأقصر، الدقهلية، كفرالشيخ، المنوفية، الجيزة، بورسعيد"، لمساعدتهم على المعيشة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، وتزامنًا مع شهر رمضان الكريم .

وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" تهدف إلى إغاثة الأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا، مبينا أن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صادر اليوم، أن المساعدات العينية شملت 54 ألف كرتونة مواد غذائية وأكثر من 55 ألف كيلو لحوم ومواد مطهرة توزع على الأسر الاكثر احتياجًا، حيث تم وزعت الجمعية أكثر من نصف الكمية، ويجرى استكمال التوزيع لتمكن تلك الأسر من العيش في حياة كريمة خلال تلك الظروف.

جدير بالذكر، أن تعاون صندوق تحيا مصر مع الأورمان لدعم غير القادرين بدأ قبل سنوات من الآن وأثمر عن إعادة تنمية وتطوير العديد من القرى الأشد احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، كذلك إغاثة عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجاً ودعم عدد كبير من الأنشطة الخيرية الإنسانية التي تقدمها الأورمان، واستفاد منها عدد كبير من الأسر اأاولى بالرعايا والاكثر احتياجًا.