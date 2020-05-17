حظك اليوم الأحد 17-5-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء شخص مخلص وحيوي في الحب، ويتعامل مع العاطفة بمنطقية، كما أنّه يمتلك أسلوب غزلي رائع في الحب.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

رغم معاكسة القمر فإن إيمانك بنفسك وبالحق يساعدك على تخطي الخلافات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزلك الثاني عشر، وعليك بالتزام الكتمان ولا تستسلم للعصبية والتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.