حظك اليوم الجمعة 15-5-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مواليد برج الجوزاء الميل إلى التفكير بطريقة منطقية وعقلانية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تعيد تنظيم أفكارك لتقاوم التشتت وفكّر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس تتراجع في برجك.. لا تتسرع في ردود أفعالك ولا تُحبط إذا تعطّلت أو تأجلت أمور.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.