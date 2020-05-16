من أطفال "عزل ملوي" إلى الجيش الأبيض: شكرا ملائكة الرحمة

"ثق أن الدعاء يعيد ترتيب المشهد.. أنت البطل .. شكراً ملائكة الرحمة.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا.. أنت أقوى من الكورونا"، لافتات بسيطة على الجدران عبر بها الأطفال المحتجزين بمستشفى العزل الطبي في ملوي بالمنيا، عن آمالهم في أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل من الفيروس اللعين، موجهين الشكر للأطقم الطبية.

التقط الأطفال الصور التذكارية مع الأطباء والممرضين حاملين فيها لافتات تتضمن أدعية وعبارات مختلفة، يشيدون فيها بدور الفرق الطبية.

وفي السياق نفسه كشف مصدر مسؤول بمديرية صحة المنيا، عن تعافي 181 مصابا من فيروس كورونا المستجد كوفيد "19" منذ افتتاح مستشفى عزل ملوي، ووفاة 15 مريضا، وتحويل 60 إلى المدن جامعية.

وقال المصدر إن 65 مصابا بفيروس كورونا من أبناء المنيا دخلوا المستشفى منذ تشغيلها في 3 أبريل الماضي، تماثل معظمهم للشفاء، لافتا إلى أن 120 مريضا يتلقى علاج حاليا داخل المستشفى، وهم من محافظات المنيا، بني سويف، الفيوم، قنا.

يذكر أنه جرى افتتاح مستشفى ملوى أبريل الماضي بشكل استثنائى، لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في إطار الخطة الاستباقية التى وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروس.

ويبلغ سعة المستشفى 134 سريرا، منها 109 داخلي و25 عناية مركزة.