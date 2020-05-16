توريد 200 ألف طن قمح لصوامع وشون المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية.

وأشار القاضي إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم السبت، بلغت 200270 طن و378 كيلو جرام، بنطاق دائرة المحافظة، من خلال البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان، مشيرا إلى أن المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الأقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.