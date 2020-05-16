بوابات تعقيم ذاتية صنعت بأيدي ذوي الهمم: جودة عالية وسعر أقل

شباب من أصحاب الهمم المختلفة، حركية وبصرية، استغلوا الخامات المتاحة لديهم، لمساعدة الشعب في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية، فتحوا أبواب مركز التأهيل الاجتماعي للمعاقين بالسويس، لتجديد وإعادة تشغيل الماكينات بعد أن كانت مهملة سنوات عدة، سخروا طاقتهم وكرسوا ساعات من يومهم لتصنيع كابينة أو"بوابة" تعقيم ذاتي لبدء طرحها للبيع في الأسواق بأسعار مخفضة.

مع بدء انتشار فيروس كورونا، حرص عادل الدكروني، رئيس إدارة التأهيل الاجتماعي للمعاقين بالسويس، وعدد من الشباب الأعضاء بالمؤسسة، على المشاركة المجتمعية في مواجهة الأزمة، وبحسب وصفه، جاءت الفكرة إليهم بتصنيع بوابات تعقيم نظرًا لزيادة الحاجة لها في الأونة الأخيرة ومع بدء الحديث عن خطة التعايش مع فيروس كورونا واحتياج المؤسسات المختلفة لتلك البوابات لحماية موظفيها.

بخامات متاحة من الإستانلس القوي أو الحديد، وعلى مساحة متر واحد، صنع شباب مركز التأهيل في السويس بوابات التعقيم الذاتية وحسب رواية "الدكروني"، لـ"الوطن" تحوي كل واحدة على 6 رشاشات تعمل لمدة 3 ثواني لتعقيم المارة منها، تعمل بمجرد دخول الفرد للكابينة من خلال جهاز حساس "سينسور" وتزن الكابينة الواحدة نحو 100 كجم وهي الأثقل والأقوى من نوعها، ومصنوعة من الإستانلس لمقاومة الصدأ وأثار الكحول ومواد التطهير.

الكابينة المصنوعة بأيدي شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بدأ طرحها للبيع في الأسواق بسعر 5 آلاف جنيه للواحدة، وبحسب وصف الدكروني هو السعر الأرخص مقارنة بالأسعار الآخرى مع ضمان جودة عالية، والعائد لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة التأهيل الاجتماعي بالسويس.