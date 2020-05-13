جامعة الأزهر تواصل تركيب بوابات التعقيم

تستكمل جامعة الأزهر، تركيب بوابات التعقيم لعدد من البوابات الرئيسية والكليات، حيث تفقد قيادات الجامعة البوابات الجديدة المهداة من المهندس عمر صفي الدين رئيس مجلس إدارة شركة إيجيك المصرية الألمانية.

وقدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، في بيان، الشكر للمجتمع المدني الذي تتضافر جهوده في ظل هذه الجائحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وللمهندس عمرو أبوزيد أحد قيادات الشركة والدكتورة ياسمين المهدي وكيلة كلية طب أسنان بنات لمجهودهم في عملية الإهداء.

وأكد أن مثل هذه الأعمال تمثل أعلى قيم الخير، كونها تساعد في حماية الأرواح وتقيهم من التعرض للعدوى.