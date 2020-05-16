الغرف التجارية: استقرار أسعار الدواجن

استقرت أسعار الدواجن فى الأسواق، اليوم، ليباع الكيلو بأسعار تتراوح ما بين 27 و28 جنيها للكيلو مقابل 32 و33 جنيها لدى تاجر التجزئة، ومن المنتظر أن يستمر هذا الاستقرار حتى آخر يوم فى رمضان.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن ترتفع قبيل أيام من شهر رمضان وتستمر خلال الأسبوع الأول، بسبب زيادة الإقبال عليها، ثم تعاود التراجع بشكل كبيرثم يحدث التذبذب، لافتا إلى أنها الآن مستقرة رغم اتجاه الموطنين لشراء ملابس العيد.

أضاف لـ"الوطن" أن رمضان هذا العام شهد تراجعا فى الطلب على الدواجن رغم وفرة الإنتاج بشكل كبير بسبب إلغاء موائد رمضان والإجراءات الاحترازية للمطاعم وتراجع السياحة وتعد الدواجن من السلع الأساسية كالأرز واللحوم والخضروات وتكلفة موائد الرحمن تزيد عن 5 مليارات جنيه سنويا، يضاف إلى ذلك توقف نشاط السياحة، حيث يشكل الطلب الفندقى على الدواجن نسبة كبيرة من الطلب.

وأشار "السيد" الى أن أسعارالدواجن شهدت ارتفاعا طفيفا فى بداية القرارات الاحترازية إلا أن الإنتاج المحلى من الدواجن يكفى للاستهلاك المحلى. وتنتج مصر 1.3 مليار دجاجة سنويا، وهو ما يعنى أن نصيب الفرد يصل إلى 130 دجاجة سنويا وهى نسبة جيدة جدا، وتفيض عن الاستهلاك المحلي.