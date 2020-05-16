"الغد" يحذر المواطنين من استخدام كمامات مجهولة المصدر

طالبت مها شريف، نائب رئيس حزب الغد، بضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين والبعد عن اتباع بعض الممارسات الخاطئة، التي قد تكون سببا في انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في المجتمع، لافتة إلى أن من بين تلك العادات ما تم تداوله مؤخرا بشأن تبادل الكمامات، أو شرائها من المصادر المجهولة أو من على الأرصفة، حيث تفتقد للمواصفات المعتمدة.

وأضافت شريف في بيان، أن هناك بعض الشكاوى التي وردت بشأن ارتداء بعض المواطنين للكمامات التي تباع على الأرصفة واستبدالها مع غيرهم من المواطنين، محذرة بأن ذلك قد ينذر بكارثة حقيقية.

وأكدت على أن الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة أهم سلاح لمواجهة هذه الأزمة، ولابد أن يكون هناك تعاونا من قبل الجميع للخروج منها بسلام.

وشددت شريف على أهمية أن يكون هناك جرعة من التعليمات اليومية في مختلف وسائل الإعلام بجانب حملات التوعية المستمرة، على أن يتم استغلال كل البرامج التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية لتوعية المواطنين من خلالها، حول كيفية التعايش مع الفيروس، خاصة وأن هناك اتجاه لعودة الحياة لطبيعتها خلال الفترة المقبلة.

ونوهت شريف إلى أن يكون هناك خطة عاجلة للوقوف على وضع آليات جديدة للتعامل مع هذه الأزمة التي قد تكون سببا في دخولنا في سيناريو غير مقبول في أزمة كورونا.