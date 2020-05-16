فوز مشروعين بحثيين بـ"علوم حلوان" ضمن برنامج "طبق فكرتك"

فاز مشروعان بحثيان بكلية العلوم جامعة حلوان ضمن برنامج طبق فكرتك الذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي لمواجهة فيروس كورونا، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت إشراف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن هذه المشروعات البحثية تأتي في إطار خطة الجامعة لتوظيف البحث العلمي والقدرات العلمية والإمكانيات البحثية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، للتكاتف مع الدولة في التصدي لأكثر الأزمات خطورة على المجتمع المحلي والعالمي، مؤكدا على أن الجامعة تولي اهتمام كبير بالبحث العلمي وبكوادرها البحثية القادرين على مواصلة الجهد من أجل الخروج بنتائج علمية للقضاء على الوباء وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال البحث العلمي، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى لتوجيه برامجها وأبحاثها وتخصصاتها لما يتوافق مع مسؤوليتها تجاه المجتمع ولحل مشكلاته.

وقال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، إن المبادرة التي أعلنت عنها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شارك فيها الباحثون والمبتكرون المصريون بمقترحات بحثية مبتكرة بهدف إيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وهو ما أظهر مشاركة حقيقية عكست تكاتف كل الجهات والباحثين لمواجهة الأزمة الحالية.

ويأتي المشروع الأول الفائز والمقدم من الباحث محمد مصطفى حامد عمران أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية، عن "تطوير تقنية حيوية نانونية للكشف عن فيروس كورونا المستجد اختبار سريع وفحص اليزا ومستشعر حيوي نانوي"، والذي يهدف إلى إنتاج و تطوير كواشف سريعة لفيروس كورونا المستجد باستخدام تقنية النانوتكنولوجي "لايتعدى زمن الكشف فيها عن 10 دقائق" ذات حساسية عالية بمقارنتها بتفاعل البلمره المتسلسل "rRT-PCR."، هذا الكاشف السريع سوف يعتمد على اختبار مناعي ما بين إنتاجين لفيروس كورونا المستجد في عينة دم الشخص المصاب وجسم مضاد أحادي النسيلة.

بينما فكرة المشروع الثاني الفائز والمقدم من الباحث أحمد حسن إبراهيم فراج عن "تصنيع معقم أيدي يعتمد على جزيئات الفضة النانومترية"، "وعلم النانوتكنولوجي أحدث ثورة علمية هائلة في مجال تصنيع المطهرات، وعند تحضير الفضة في حجم النانو فإن خصائصها تتغير وخصوصا قدرتها علي قتل البكتيريا والجراثيم والفيروسات، حيث أن الفضة النانومترية تستطيع قتل أكثر من 360 نوعا من البكتيريا وأيضا أنواع مختلفة من الفيروسات مثل فيروس الإيدز وفيروس سي وفيروس بي وحديثًا فيروس كورونا طبقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية".