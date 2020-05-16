العثور على جثة طفل بمصرف زراعي في إحدى قرى كفر الدوار

عثر أهالي قرية أبيس 5، التابعة للوحدة المحلية لمركز كفر الدوار، بالبحيرة، على جثة طفل 5 أعوام، كان قد تغيب من منزله منذ أمس، ملقى بجوار أحد المصارف المائية بالقرية.

وكانت الأجهزة الأمنية، برئاسة اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقت بلاغا من أهالي القرية، بالعثور على الطفل أحمد عمر الديواني، جثة هامدة بمصرف زراعي بالقرية.

انتقلت على الفور قوات المباحث برئاسة المقدم محمود قاسي، رئيس مباحث مركز كفر الدوار، إلى مكان الحادث، وتم نقل جثمان الطفل لمشرحة مستشفى كفر الدوار المركزى، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.