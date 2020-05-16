عاصفة ترابية شديدة تضرب الأقصر

تتعرض محافظة الأقصر لعاصفة ترابية شديدة، مصحوبة بسحب كثيفة في مناطق عدة بالمحافظة. فيما أعلنت إدارة الكوارث بالمحافظة، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة موجة الطقس المتقلب.

وقال محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، إنه جرى إخطار رؤساء المدن وجميع الأجهزة المختصة برفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لأي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.

وأضاف «الشامي»، أنه تم المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة.

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات عن أي طوارئ، على أرقام هواتف (2372188، 2374903) على مدار الـ24 ساعة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ.