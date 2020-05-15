محافظ الأقصر يتفقد الأعمال الإنشائية للحديقة الجديدة بميدان مرحبا

تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم، خلال جولة ميدانية الأعمال الإنشائية للحديقة الجديدة بميدان "مرحباً" بجوار فندق ونتر بالاس، والتي تأتي استكمالاً لأعمال التطوير التي تمت بكورنيش النيل وعدد من الميادين الرئيسية بمدينة الأقصر.

كما تفقد محافظ الأقصر شارع السوق السياحي بمدينة الأقصر، لدراسة تطوير ورفع كفاءة الشارع من خلال تجديد الأرضيات والأرصفة وأعمال الدهانات ورفع كفاءة "التندات" المتواجدة بالشارع، حيث التقى المحافظ بعدد من أصحاب البازارات والمواطنين من سكان الشارع، واستمع إلى مقترحاتهم.

كما توجه محافظ الأقصر، إلى طريق المطار، لمتابعة الأعمال التي تمت لإزالة الآثار التي خلفتها موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة أمس، وهي عبارة عن سقوط عدد من الأشجار بالطريق، والتي تمت إزالتها على الفور، ولم يسفر عنها حدوث أي خسائر بشرية أو مادية.

وخلال تواجد المحافظ بشارع المطار، تلاحظ وجود تشوينات من الطوب الأبيض والرمال على أرض زراعية بهدف القيام بأعمال بناء مخالف، حيث تمت إزالة التشوينات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة كل من السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، ومدير الإدارة الهندسية بمدينة الاقصر المهندس نشأت عدلي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.