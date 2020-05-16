الغرف التجارية: 8 جنيهات تراجعا في أسعار البيض

تراجعت أسعار كرتونة البيض بنحو 8 جنيهات للكرتونة، بسبب الركود وعدم إقبال المواطنين على الشراء، مقارنة بالعام الماضى في مثل هذه الفترة التي تشهد مبيعات كبيرة فى البيض بسبب بسكويت العيد، وتباع الكرتونة بـ 31 الآن مقابل 38 و39 جنيه للكرتونة العام الماضي.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار البيض تشهد استقرار الأسعار منذ شهر دون زيادة نتيجة تراجع الطلب لأنه تراجع بشكل كبير بنحو 8 جنيهات بالمقارنة بالعام الماضى فى نفس الوقت، نظرا لعمل بسكويت العيد إلا أن هذا العام تراجع الطلب بشكل تجاوز الـ60% نتيجة لعزوف عدد كبير من المواطنين عن شراء البسكويت، وتراجع إنتاجه من قبل بعض المصانع تحسبا لعدم الإقبال، لافتا إلى أن موسم البيض هذا العام "مضروب".