حظك اليوم الأحد 17-5-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتسم بالإخلاص، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

حتى إذا واجهت بعض التعقيدات الفلك يساعدك أن تقوم بخيارات جيدة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بلمسات حانية ويكون لها وقع رائع على من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.