حظك اليوم السبت 16-5-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مواليد برج الدلو بالانطوائية، ما يمنحهم مظهر البرود والانزواء عن المحيطين بهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وينصحك ذلك أن تتفاوض بلباقة وكن يقظا في عملك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يساعدك على التعبير جيدا عن مشاعرك وأفكارك وتسيطر على الأجواء بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.