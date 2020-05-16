حظك اليوم السبت 16-5-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج القوس بأنّه شخص عفوي في تصرفاته وكلامه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس؛ تذكر اليوم أن الاستماع للآخرين يقلل الفجوة معهم، قد تكون هناك أزمة وعليك أن تحسن إدارتها.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في مواجهة برجك مما يجعلك تميل للعصبية، حاول أن تظهر تفهما ومشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.