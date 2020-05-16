رئيس سفاجا: العاصفة الترابية وراء ضعف المياه.. خزنوا احتياطي

قالت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، اليوم السبت، إن العواصف تسببت في تأخر ضخ المياه في مناطق عدة بالمدينة على مدار اليومين الماضيين، لافتا إلى أن عواصف الخميس الماضي تسببت في سقوط عامودي كهرباء ضغط متوسط بالكيلو 15 طريق "قنا - سفاجا".

وأوضحت رئيس المدينة، أن هذه الأعمدة خاصة بتغذية روافع المياه بالكيلو 7.5 - 18 - 28، لافتة إلى أنه جرى تشغيل الديزل لحين تركيب الأسلاك بمعرفة شركة الكهرباء وجرى زرع عمودين بدلا منهما.

ونوهت بأنه جار استكمال باقي الأعمدة الأمر الذي تسبب في تأثر كمية المياه الواردة من قنا بهذا العطل، مما يجعل الضخ متأخرا عن توقيته المعتاد.

وطالبت المواطنين بضرورة تخزين كميات من المياه إضافية، تحسبا لتأثر ضخ المياه نتيجة الأمطار الشديدة.