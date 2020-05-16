كيا Seltos تنضم لقائمة أفضل 10 سيارات للشباب

اختار Autotrader وهو سوق جرى تأسيسه عبر شبكة الإنترنت لتجارة السيارات الجديدة والمستعملة، سيارة طراز Kia Seltos، كواحدة من أفضل 10 سيارات للشباب حديثي السن وخريجي الجامعات لعام 2020.

وأبدى مديرو Autotrader، إعجابهم بتطور السيارة التي تعد ضمن فئة الكروس أوفر ذات الأسعار الجيدة.

وقال رئيس كيا موتور مايكل كول: "إن خريجي الجامعات الجدد لديهم سبب للاحتفال بإنجازهم، ويستحقون سيارة مصممة لمساعدتهم على التعامل مع مغامرة الحياة التالية، سواء كان ذلك الانتقال إلى وظيفة جديدة أو في رحلات نهاية الأسبوع".

وجرى تصميم السيارة ليكون أكثر اتساعاً من الداخل، وتجمع سيارة 2021 Seltos بين التصميم القوي والقدرات المصممة جيدًا في سيارة ذات حجم مناسب وجاهزة للمغامرة، بالإضافة إلى ميزات تقنية واسعة مثل شاشة لمس ملونة عالية الدقة مقاس 10.25 بوصة، ومكبرات صوت متميزة، ونظام الصوت، ومجموعة متاحة من ميزات مساعدة السائق.