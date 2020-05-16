الاثنين.. المهندسين العرب يناقش التأهيل المهني عبر الفيديو كونفرانس

ينظم اتحاد المهندسين العرب بعد غد الاثنين، اجتماع الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين، وورشة عمل نظام ممارسة مهنة الهندسة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

وأوضح الدكتور عادل الحديثي، أمين عام الاتحاد، في بيان اليوم، أن عشر دول عربية هم مصر والسودان والإمارات والبحرين وعمان وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق والأردن، سيشاركون في الاجتماع، موضحاً أن رئيس الهيئة الهندسية لتأهيل واعتماد المهندسين سيشرح نظام ممارسة مهنة الهندسة ويتلقى الاستفسارات من أعضاء النقابات الهندسية العربية المشاركة لوضع تصور متكامل وترسيخه في الدول العربية.

وأشار الحديثي إلى أن الاتحاد سيعقد عدة اجتماعات تالية في الفترة المقبلة عن مجالات الطاقة والنقل والمواصلات والتحكيم الهندسي فضلا عن عقد بعض الندوات المتخصصة في كثير من المجالات الهندسية وذلك عبر الفيديوكونوفرانس وذلك تماشياً مع أزمة جائحة كورونا.