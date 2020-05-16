وفاة الحالة 26 في مستشفى عزل بلطيم بسبب كورونا

شهد مستشفى العزل في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، وفاة الحالة 26 لمريض بفيروس كورونا من أبناء محافظة الشرقية.

والمتوفى يدعى "عبد السلام.ر.م.ع"، 49عامًا، من مركز أبو حماد فى محافظة الشرقية، ونُقل للرعاية المركزة بسبب إصابته بالفيروس ومعاناته من أمراض أخرى مزمنة، لكنه توفي، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالمستشفى منذ بدء استقباله مصابي كورونا من جميع محافظات مصر المختلفة لـ26 حالة.

وتبين أن المريض دخل المستشفى في الثامن من مايو الجاري، وفق مصدر طبي بمديرية الصحة بالمحافظة.

وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن المستشفى يعالج حاليًا أكثر من 150 مريضًا من محافظات الإسكندرية ودمياط والبحيرة، والشرقية، ومن المقرر أن يؤدي الأطباء صلاة الجنازة على المتوفى، قبل تسليمه لأسرته لدفنه وفق الإجراءات الاحترازية .

وكانت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، قد أشادت في وقت سابق بالدور الذي ينفذه الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بالقطاع الصحي، وببطولة المقيمين بمستشفى العزل وبدور نقابة الأطباء بقيادة الدكتور عمرو أبو سمرة، كما ثمنت دور المشاركة المجتمعية ومبادرة "محافظة آمنة" لتوفير المستلزمات لهؤلاء الأطباء جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة.