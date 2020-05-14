طبيب عزل بلطيم بعد فقدانه الرؤية: كنت متخيل إن الدنيا ضلمة.. وأحتاج لأطباء متخصصين للعلاج

وجه الدكتور محمود سامي، أخصائي الباطنة في مستشفى حميات كفر الشيخ والذي عمل في مستشفى العزل ببلطيم لعلاج حالات كورونا، وفقد إثر ضغط العمل بصره، الشكر إلى جريدة الوطن بعد توصيلها مشكلته إلى وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء.

وقال سامي، لـ"الوطن"، ضغط العمل تسبب عدم قدرته على الرؤية، موضحا "كنت متخيل إن الدنيا ضلمة.. ولكنني اكتشفت أنني فقدت الرؤية".

وأضاف "أحتاج إلى مرافق خلال فترة العلاج بالمركز الطبي العالمي، وأطباء متخصصين لتشخيص الحالة وصولا إلى العلاج والشفاء".

من جهة أخرى، أكد سامي، أن الأطباء والممرضات على قدر المسؤولية التي فيها حاليا، ويشرفون مصر في حربهم على كورونا، والوقوف على جبهة القتال من أجل القضاء على هذا الفيروس، مشددا على أنه يجب أن يفتخر الجميع بهم.