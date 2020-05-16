صور.. "التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط سقوط الأمطار على مصر حتى الاثنين

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط أماكن توقع سقوط الأمطار عليها، خلال الأيام المقبلة.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، في الفترة من اليوم 16 مايو وحتى 18 مايو الحالي، إلى أن من المتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء خلال تلك الفترة.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى الاثنين المقبل من خلال الصور التالية:

خريطة سقوط الأمطار السبت 16 مايو

من المتوقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة على الوادي الجديد، وجنوب الصعيد، وتقل شدتها على وسط وشمال الصعيد، وسيناء، وخليج السويس، وبعض سواحل البحر الأحمر وقد تصل إلى القاهرة.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 17 مايو

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على الوادي الجديد، وتقل شدتها على محافظات الصعيد، وجنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين 18 مايو

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من سواحل البحر الأحمر، وجنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد، والوادي الجديد.

ونوه المركز بأن على المواطنين توخي الحذر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على الوادي الجديد، وصعيد مصر.