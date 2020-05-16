ألمانيا تخصص 57 مليار يورو لدعم البلديات المتضررة من كورونا

أظهرت وثيقة من وزارة المالية الألمانية، اليوم السبت، أن الوزير أولاف شولتس يعمل على حزمة مساعدات قيمتها 57 مليار يورو (61.65 مليار دولار) لمساعدة إدارات البلديات على التكيف مع الهبوط الحاد في عائدات الضرائب بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويشهد أكبر اقتصاد في أوروبا أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية حتى رغم بدء تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لمكافحة المرض تدريجيا. وتسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية في انخفاض حاد في إيرادات الضرائب، ما ترك فجوة في تمويل البلديات.

ووفقا لوثيقة وزارة المالية التي اطلعت عليها رويترز، تهدف حزمة المساعدات التي يعمل عليها شولتس لمساعدة المدن والبلدات إلى تحقيق استقرار في وضعها المالي كما تتضمن مساعدات إضافية لبعض البلديات التي تعاني من ديون ضخمة.

ونقلت الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية المالية عن شولتس قوله "هذه الدرع الواقية ستساعد البلديات على تخطي الموقف الصعب الراهن بل وسيجعلها تؤدي مهامها بشكل أفضل".

وتظهر الوثيقة أن الحكومة الاتحادية تريد أن تتحمل حكومات الولايات، وعددها 16 ولاية، نصف النفقات وأن من المفترض أن يقر البرلمان الخطة قبل نهاية العام الجاري.