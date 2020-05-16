الحلقة 23 من سلطانة المعز: غادة عبد الرازق تهرب من فيلا نعيم قبل وصوله

خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل سلطانة المعز، تصاعدت الاحداث، إذ تحاول سلطانة أن تبحث عن فخ لتسقط نعيم فيه وتسترد حقها، وصارت المواجهة بينهما أكثر حدة ووضوحا.

ملخص أحداث الحلقة 23 من مسلسل سلطانة المعز

بدأت الأحداث باكتشاف نعيم (محمود عبدالمغني) أن سلطانة (غادة عبدالرازق) وحمدي (محمود البزاوي) موجودان في منزله ويفتشانه، فاتجه مسرعا إلى هناك بعدما اتصل بشمس وأخبره أثناء جلوسه مع ورد، التي شعرت بشيء مريب وأخبرت سلطانة لتترك المكان قبل وصول نعيم، ولكن كانت نجحت في تجميع بعض الأدلة والخيوط التي تدين حمدي وتكشف لها حقائق جديدة.

تجتمع سلطانة مع حمدي وورد، واستنتجوا أثناء النقاش أن نعيم ينوي الحفر للتنقيب عن الآثار أسفل منازل شارع المعز، ليستكمل مسيرة والده سعد الخياط، ولكنها وجدت أيضا أن استرداد حقها صار أصعب لأن نعيم فتت كل أموالها بين إخوته، فتقرر أن تخوض اللعبة بنفس منطق نعيم.

يكتشف شمس أن ورد أوقعته في فخ وسرقت مفتاحه وأعطته لسلطانة لتدخل الفيلا، وواجهها بعد أن استدرجها لمكان بعيد، ولكنها كانت ذكية وأرسلت لسلطانة موقعها الجغرافي عبر واتساب لتنقذها في حال فكر أن يؤذيها.

سعي سلطانة وخطواتها الجديدة جعلت نعيم يعجل من بدء مهام الحفر للتنقيب عن الآثار في الحارة، ويبدء من ورشة فانتا، الذي تسبب في سجنه بعدما ورطه وزوجته في تجارة الذهب المغشوش.

تنتهي الحلقة ببوادر اشتباك بين سلطانة ومجموعة من النساء تقودهم تاجرة المخدرات كرتة، والدة خزاعة، وذلك بعدما حرضتهما سدرة شقيقة نعيم وأعطته مبلغ من المال لينفذ هذا الأمر.

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة "art حكايات" الساعة 8 مساءً.