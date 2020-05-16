محافظ كفر الشيخ يشدد على تطبيق معايير الجودة في مشروعات رصف الطرق

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استكمال أعمال تمهيد ورصف الطرق، وذلك ضمن تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية، لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وشدد "نور الدين"، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهًا برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

من جانبه، تابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال رصف طريق الضبعة/ السيد خليل، كما تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، الانتهاء من أعمال رصف طريق قلين/ دسوق أمام العمارات، لرفع كفاءة الطريق وتحقيق السيولة المرورية بالمدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرضت استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال الرصف بمدخل طريق قرية برنبال الشرقي، كذا أعمال الرصف بطريق عزبة الفار بقرية بنى بكار.

وأكدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، استمرار أعمال الرصف بطريق مدرسة عبد الدايم للتعليم الأساسى بطول 150مترًا، إضافة إلى متابعة أعمال رصف شارع الفرن بالقن بطول 150مترًا، وكذلك أعمال رصف طريق العمار/ الصوامع.

كما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال رصف شارع صلاح سلامة بشرق المدينة، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأشار اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى استمرار أعمال الرصف بشارع مسجد المحيص بطول 200مترًا وعرض 8 أمتار ومسطح 1600مترًا بقرية شباس الملح.