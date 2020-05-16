بسبب العاصفة الترابية.. محافظ أسوان يرفع درجه الاستعداد ويوجه بغلق "الصحراوي"

تعرضت محافظة أسوان لعاصفة ترابية شديدة وبعض الأمطار الخفيفة، وعلى الفور وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رفع درجة الاستعداد لإدارة الحماية المدنية لمواجهة أي حرائق محتملة، وأيضا لجهات المرافق العامة من مياه الشرب والكهرباء للتدخل في حالة انقطاعها، بجانب قيام الوحدات المحلية برفع الأشجار التي سقطت على جانبي الطرق الداخلية والسريعة.

كما وجه إدارة مرور أسوان بغلق الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة من الاتجاهيين للحد من وقع الحوادث المرورية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، مكلفا هيئة النقل النهرى بالتوجيه لالتزام أطقم العبارات والبواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية المتراكية باشتراطات الحماية المدنية أثناء وقوفها.

وأكد المحافظ على أن هناك تواصلا مستمرا بين غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولا بأول للتدخل السريع مع أى حوادث طارئة.