الحماية المدنية تسيطر على حريق ماسورة غاز رئيسية في قليوب

تمكنت وحدات الإطفاء والحماية المدنية بأمن القليوبية، من السيطرة حريق شب إثر كسر ماسورة غاز رئيسية في شارع المقابر بدائرة قسم قليوب بسبب ارتطام لودر جمع القمامة بالماسورة حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أي إصابات أو خسائر بشرية، وعلى الفور انتقل مسؤولو الغاز بقليوب وجار إصلاح التلفيات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بندب المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحادث وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية في القليوبية، بلاغا بنشوب حريق بسبب كسر ماسورة غاز رئيسية بشارع المقابر في دائرة قسم قليوب.

انتقل المقدم أحمد الشعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتبين من المعاينة الأولية للحريق أنه نشب على إثر، قيام لودر بحمل القمامة بجوار خط الغاز مما تسبب في كسره وإشعال النيران بماسورة الغاز الرئيسية، وعلى الفور انتقل مسؤولي الغاز بقليوب وجار إصلاح العطل وإزالة التلفيات جراء الحريق وتولت النيابة التحقيق.