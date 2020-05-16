شفط مياه الأمطار من شوارع الخارجة بالوادي الجديد

تابع اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، اليوم السبت، أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة الخارجة، والتى تراكمت فى الميادين وتسببت فى إعاقة حركة السير.

فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بعربات الكسح لشفط المياه، فيما قامت قوات من إدارة المرور بتنظيم حركة السيارات.

وتعرضت مدينة الخارجة لموجة من الطقس السيئ، عصر اليوم السبت، شملت هبوب عواصف رعدية، وتكون سحب كثيفة أعقبها سقوط أمطار غزيرة، ما تسببت فى غرق شوارع المدينة، وتبعتها موجة أخرى من سقوط الأمطار على مركزي الداخلة وبلاط.

فيما أعلنت محافظة الوادي الجديد عن كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأي حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة، لإرشاد قادة السيارات بتوخي الحذر وعدم تعدي السرعات المقررة.

وتعرضت مراكز وقرى محافظة الوادي الجديد لسقوط أمطار خفيفة، أول أمس الخميس، سبقتها شبورة ترابية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، ما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية والرأسية، خاصة على الطرق السريعة.