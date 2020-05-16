بعد 14شهرا.. مازال لغز نصف جثة فتاة الطالبية دون حل

بعد مرور أكثر من 14 شهرا على واقعة العثور على حقيبة بمنطقة جبلية بنطاق دائرة الطالبية، بداخلها نصف جثة سفلي خاص بفتاة مجهولة الهوية، مازالت أوراق القضية حبيسة الأدارج تحت خاتم "ضد مجهول".

تعود الواقعة إلى شهر أبريل من عام 2019 عندما عثر الأهالي بمنطقة الطالبية على حقيبة سفر بداخلها نصف جثة، وعلى الفور انتقلت النيابة بإشراف المستشار محمد حسن حنفي المحامي العام الأول لنيابات الطالبية والعمرانية إلى مسرح العثور على الأجزاء الآدمية بأرض البحر طريق المريوطية لإجراء المعاينة التصويرية، والتي أسفرت عن العثور على أكياس بلاستيك بداخلها جزء من جسد سيدة عبارة عن النصف السفلي من عظام الحوض حتى الركبتين بينما لم يتم العثور على الجزء العلوي من الرأس والصدر ولا القدمين.

وأمرت النيابة بنقل الجزء الآدمي إلى مشرحة زينهم لإجراء عملية تشريح، له وتحريز قطعة الملابس الداخلية التي كانت ترتديها المجني عليها، إضافة إلى سحب عينة DNA في سبيل مضاهاتها بعينات سيتم أخذها من مقدمي بلاغات التغيب لذويهم لمضاهاتهما وتحديد مدى تطابقهما.

ولكن كانت المفاجأة أن التحاليل لم تتطابق مع أي من أصحاب بلاغات التغيب، ليصبح لغز العثور على نصف جثة فتاه الطالبية مجهولا حتى الآن.