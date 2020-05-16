استكمال أعمال التوصيلات المنزلية لصرف صحي العشي بالأقصر

أكد العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، استكمال أعمال التوصيلات المنزلية لشبكات الصرف الصحي بشارع طراد النيل الأقصر بالعشي، مشيرًا إلى أنه بمجرد انتهاء هذه الأعمال سيتم تمهيد الطريق لرصفه.

وأضاف "الهواري" أنه في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تم التواصل مع رئيس شركة المقاولون العرب بالأقصر، للتأكيد على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية وتقسيم الأعمال على ورديات، مشيرًا إلى أن توجيهات محافظ الأقصر لمسؤول الشركة المنفذة جاءت مشددة على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الصرف الصحي بالزينية.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري برفع 3 أطنان من القمامة، وتغيير 4 أعمدة كهرباء جهد منخفض بقرية العشي كانت قد تضررت بسبب سوء الطقس، ورفع الأشجار والنخيل على طريق مصر- أسوان.