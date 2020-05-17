300 وجبة للمسافرين على الطريق الإقليمي: افطر معانا

قبل دقائق من أذان المغرب، يقفون على الطريق الدائرى الإقليمى، وفى أيديهم علب عصائر وزجاجات مياه وتمر، لتوزيعها على المسافرين الذين يتصادف مرورهم وقت الإفطار، يرفعون شعار «افطر معانا»، هذا ما يفعله يومياً مجموعة من المتطوعين فى مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، متخذين جميع الاحتياطات للوقاية من وباء كورونا المستجد.

مجموعة القمر للكشافة يقودها أحمد شوقى، مدرس تربية رياضية: «عملت مجموعة تطوعية من الأطفال والشباب للمساعدة بعيداً عن أى جمعيات، كل رمضان بنطلع على الطريق الإقليمى معانا عدد كبير من زجاجات المياه والعصير والتمر، وبنبدأ نوزعهم على الناس قبل المغرب بربع ساعة بحيث إننا نخلص بعد الأذان مباشرةً»، عند اقتراب أذان المغرب وتحديداً فى السادسة مساءً، يقود «شوقى» شبابه إلى الطريق حيث يمر عدد من المسافرين الصائمين، ويتسارع شباب المجموعة على إفطارهم لينالوا الثواب.

«بنوزع فى اليوم حوالى 300 كيس، الكيس مكون من عصير ومياه و5 حبات من التمر، شباب المجموعة هما اللى بيشتروا الطلبات دى وأحياناً أهالى أشمون بيساعدوا»، وفقاً لما قاله «شوقى»، الذى يسعى إلى نشر روح التطوع وحب الخير فى شبابه، ولم تقتصر المجموعة على إفطار الصائمين فقط، بل أيضاًَ يتطوعون فى الكثير من الأنشطة: «قبل كده نضَّفنا مقابر قرية شما التابعة لمدينة أشمون، كانت كبيرة جداً وأخدت مننا مجهود كبير، وأيضاً تعقيم القرية من وباء كورونا ومعايا عدد من الأطفال وابنى كان أول المشاركين».