"مائدة رحمن أون لاين".. مبادرة شبابية لتوزيع وجبات إفطار رمضان بأكتوبر

بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بمنع إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان الكريم تفاديًا لانتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، لجأ شابان من سكان منطقة أكتوبر إلى إطلاق مبادرة على جروب بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت اسم "مائدة الرحمن أون لاين" هدفها توفير وجبات إفطار يومية للصائمين وتوزيعها على الأشخاص والأسر الفقيرة.

وأوضح عُمير خديوي، 30 عامًا، صاحب شركة مواد غذائية، وأحد مؤسسي المبادرة، أنَّه يشترك في ذلك العمل الخيري مع صديقه محمد طويل، ويطهوان سويًا الطعام ويجهزان الوجبات، "معانا مجموعة من شباب اصحابنا بيشتركوا ويساعدونا يوميًا، واللي فيهم فاضي بيساعدنا سواء في الطبخ أو تجهيز الوجبات".

التبرع أو المساعدات تشمل خامات الطبخ فقط من أجل زيادة أعداد الوجبات اليومية، رافضين أي شكل من أشكال المساعدات المادية، وفقًا لـ"عُمير"، قائلَا: "عشان محدش يقول أو يفكر إننا لينا فيها مصلحة أو واخدين الموضوع سبوبة، ده غير إن إحنا معندناش وقت ننزل نشتري لإننا بنشتغل يوميًا من 11 الصبح لحد قبل الفطار، وبليل من 9 لحد 3 الفجر".

"هدفنا الناس الغلابة في ظل الظروف اللي احنا كلنا فيها، وأي حد بيعرض فلوس بنرفضها وبنقبلها بس في شكل خامات للطبخ"، وفق "عمير"، الذي أشار إلى أنَّ الوجبة تشمل "ربع فرخة مع الأرز أو المكرونة، إضافة إلى نوع من الخضروات".

هدف المبادرة في بداية شهر رمضان كان توفير وتوزيع 100 وجبة يوميًا، لكن بعد ذلك وصل عدد الوجبات في بعض الأيام إلى 270 وجبة، حسبما أوضح الشاب الثلاثيني، "دلوقتي أقل يوم ممكن يبقى 120 وجبة، وبقى عندنا 70 وجبة أساسية بشكل يومي ما بين أسر فقيرة ودار مسنين".

وعن الاحتياطات التي يتخذوها بسبب الكورونا، أكّد "عُمير" أنَّهم يشترطون على الجميع غسل اليدين والوجه جيدًا قبل بداية العمل مع ارتداء الكمامات والقفازات الطبية.