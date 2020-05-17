دراما الواقع: "القمر آخر الدنيا".. معاناة مرضى "ألزهايمر": اللي إيده في الميه.. مش زي اللي إيده في النار

كان إحساساً مرعباً بالنسبة لـ«جلال» وأشقائه، عندما فوجئوا بأن والدتهم اختفت، فالأم «كريمة» تعانى من مرض ألزهايمر، ولا تتذكر أى شىء، لجأ الأبناء إلى البحث عنها فى أقسام الشرطة، والمستشفيات، وبيوت الأقارب والأصدقاء، دون جدوى، هذه هى القصة التى يتناولها مسلسل «القمر آخر الدنيا»، الذى يعرض حالياً بطولة بشرى، عمرو عابد، وسميرة عبدالعزيز، وهى المعاناة نفسها التى يشعر بها أقارب المريض فى الواقع، حيث الاضطراب والقلق النفسى الذى يفسد الحياة.

تحكى دينا عبدالصمد، موظفة فى شركة خاصة، عن معاناة الأسرة مع ألزهايمر الذى أصيبت به جدتها لأبيها، بسبب كم التصرفات غير المتوقعة منها: «بعد أن أصيبت جدتى بألزهايمر، قرر والدى أن تأتى للإقامة معنا فى المنزل، باعتباره أصغر أبنائها، وكنت أعتقد أن الأمر سهل، ولكن المواقف التى مررنا بها جعلتنى أدرك مدى جهلى بهذا المرض، كانت جدتى تستيقظ بعد منتصف الليل، وتخبرنا بأنها تشاجرت مع جدى، على الرغم من أنه توفى منذ سنوات، وأنها لا ترغب فى الإقامة معه فى نفس البيت، وذات مرة خرجت فجراً دون أن تخبر أحداً، وخرجنا جميعاً للبحث عنها فى كل مكان، حتى وجدناها فى أحد الشوارع بملابس النوم».

سمع على النجار، موظف فى شركة خاصة، كثيراً عن مرض ألزهايمر، لكنه لم يتوقع أنه قد يصيب والدته فى أحد الأيام: «عندما بلغت والدتى سن الـ70، بدأت تتخيل أشياء، وتخاطب أشخاصاً غير موجودين، وأحياناً تتهمنى بأنى أخذت منها مجوهراتها، رغم أنها لا تملك مجوهرات، وكنت أشفق عليها، فقررت أن تقيم معى أنا وزوجتى وأولادى فى الشقة لنقوم بخدمتها، والحقيقة أن المجهود الذى يبذله الشخص المرافق للمريض جبار، لأنه يكون أشبه بطفل لا يعرف أى شىء عن الحياة».

أمنيته الوحيدة فى الحياة وجود علاج لمرضى ألزهايمر، هكذا كان يحلم أحمد إسماعيل، 35 عاماً، لإنقاذ جدته التى يحبها كثيراً، من هذا المرض اللعين: «جدتى كانت تعيش معنا فى المنزل منذ طفولتى، وعندما أصابها ألزهايمر قبل خمس سنوات من وفاتها، كان الأمر صعباً، لأنها صارت لا تتذكرنا على الإطلاق، ولا تعرف أين هى، وهو ما كان يصيبنى بالحزن، لأننى كنت أفتقد نصائحها وقربها منى، حاولت الدخول على الإنترنت مراراً للبحث عن علاج لمرض ألزهايمر، لكن للأسف وجدت أنه بلا علاج، لأن العلماء حتى الآن لم يتوصلوا إلى الجين الرئيسى الذى يتسبب فى تدهور حالة المخ».