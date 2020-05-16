أسامة الشيخ: علاء وجمال مبارك متربيين وبيتكسفوا.. وأحمد عز اتظلم

قال المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إن علاقته بنجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، علاء وجمال، كانت طيبة للغاية، فهما يتمتعان بالاحترام والأدب وعدم الغرور كما يتخيل البعض، بل كانا يعانيان من الخجل، والتزما بكل القوانين والقيود داخل السجن، "كانا متواضعين مع الناس كلها".

وأضاف "الشيخ"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس"، أن علاقته كانت جيدة مع أحمد عز، فعندما صدر الحكم ضده بالحبس جلس معه فترة طويلة في زنزانة واحدة، وتعارفا على بعض أكثر وتقاربا من بعض حتى بعد السجن، وأصبحا أصدقاء.

وأشار إلى أن أحمد عز ظُلم كثيرًا، متمنيًا أن يوافق عز على الإفراج عن حلقة مُسجلة مدتها 8 ساعات يُدافع فيها عن نفسه بعد الاتهامات القوية الذي تعرض لها، وكان يحاوره في هذه الحلقة الإعلامية جيزال خوري، ولكنه رفض عرضها وقال "دي للزمن ولأولادي .. الحلقة دي مش للناس".

وعن الأشخاص الذين زاروه في محبسه والأشخاص الذين تخلوا عنه، قال "الزيارات في السجن عليها قيود، لو لم يتم الحكم على الشخص يكون هناك زيارة كل أسبوع، ولو اتحكم على الشخص تبقى فيه زيارة كل أسبوعين، ولا يسمح إلا بـ 3 أشخاص، فطبعا الأولية كانت للأسرة، فعشان كده اللي مجاليش مزعلتش منه، وفيه ناس تعبت عشان توصلي وجات لي السجن".