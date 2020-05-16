الإبراشي: مجلس الوزراء سيجتمع غدا لاتخاذ قرارات خاصة بعيد الفطر

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مجلس الوزراء سينعقد غداً الأحد من أجل دراسة وإعلان الخطوات التى سيتم التعامل بها خلال أيام عيد الفطر المبارك فى مواجهة فيروس كورونا المستجد

وشدد الإبراشي خلال تقديمه حلقة السبت من برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري على أن ثقافة المصريين فى التعامل مع الأعياد والمناسبات تعتمد على التجمعات، وهو ما يشكل قنبلة موقوتة، فى ظل جائحة كورونا.

وأضاف الإبراشي أنه على الجميع اتباع التعليمات الصحية والاحترازية التى ستعلن عن الحكومة المصرية، عقب انتهاء اجتماعها غدا: "ومهما اتخذت الحكومة من خطوات سيظل وعى المواطنين هو الأساس فى ذلك".

وأشار الإبراشى، إلى أنه من الممكن أن نمارس حياتنا الطبيعة فى مصر من خلال عدة قواعد تعتمد على التعايش مع كورونا ومواصلة العمل والإنتاج، عبر تطبيق الإجراءات الطبية الكاملة، مستعرضا، عودة الحياة الكروية فى ألمانيا: "ممكن نطبق هذا فى مصر على كافة القطاعات فى السياحة والمطاعم والأسواق ومختلف القطاعات"، لافتاً إلى أن العالم تابع عودة الدور الألمانى من أجل معرفة كيفية عودة الحياة والتعايش مع كورونا.