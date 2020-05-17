"القاهرة" يوقّع قرضا لتمويل الـ"SMEs" بـ100 مليون دولار

أعلن بنك القاهرة عن توقيع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبى للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار، يتم تخصيصها بالكامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار السياسات العامة للبنك لتوسيع مصادره التمويلية لدعم هذا القطاع المهم.

أعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن اعتزازه بالشراكة مع «بنك الاستثمار الأوروبى» ذراع الإقراض للاتحاد الأوروبى، التى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة، إلى جانب الدور الريادى للبنك داخل القطاع المصرفى.

وأشار «فايد» إلى أن هذا القرض يأتى فى إطار خطط البنك لتوسيع المصادر التمويلية بالعملة الأجنبية من جهات تمويلية مختلفة، استناداً على التطور الكبير الذى شهده البنك على جميع الأصعدة خلال الفترة الماضية.

واستكمالاً لسلسلة المبادرات المجتمعية التى يطلقها بنك القاهرة، يواصل البنك تنظيم فعاليات «قافلة الخير» للعام الثامن على التوالى، وذلك لتقديم الدعم والمساعدات الغذائية العاجلة لنحو 10 آلاف أسرة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، التى تشمل نحو 200 طن من المواد الغذائية يستفيد منها 50 ألف مواطن.

وأشارت هايدى النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، إلى أن البنك قام بتوجيه البنك لجميع مخصصات حملاته الإعلانية خلال شهر رمضان لمواجهة آثار انتشار الفيروس وتداعياته السلبية، وتقديم كل سبل الدعم والمساندة للأسر المستحقة بالقرى والمحافظات الأكثر احتياجاً إعلاءً لدور بنك القاهرة فى تنمية وخدمة المجتمع، مضيفة أنه يتم إطلاق القافلة هذا العام بالتعاون مع «مؤسسة مصر الخير» للسمعة الطيبة التى تتمتع بها المؤسسة وقدرتها على الوصول للمستحقين.

فيما أكدت المهندسة أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، دور بنك القاهرة كشريك دائم مع المؤسسة فى تنمية المجتمع ودعم أهالينا من الأسر الأكثر احتياجاً فى جميع المحافظات.