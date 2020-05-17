اعرف حقك.. معلومات يجب معرفتها عن تعاقدات الكهرباء

يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض المعلومات التي يجب على المشترك معرفتها عن التعاقدات مع شركة الكهرباء حتى لا يقع فى ضرر.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، أبرز هذه المعلومات، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المعلومات اللازم معرفتها عن تعاقدات الكهرباء لتجنب الوقوع في ضرر

ــ إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها عند تغيبك عن المنشأة أكثر من 6 أشهر.

ـ الحصول على نسخة من عقد توريد الكهرباء عند التعاقد مع الشركة.

ـ في حالة حدوث كسر أو حريق أو تلف أو فقد للعداد يجب إبلاغ الشركة حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.