هل سُجن بسب اعتراضه على ظهور القرضاوي بالتليفزيون؟.. أسامة الشيخ يجيب

قال المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا، إنه اعترض على ظهور يوسف القرضاوي على التليفزيون المصري، أثناء أحداث يناير عام 2011، "كان يوم جمعة الكلام ده، وحضر القرضاوي من قطر على ميدان التحرير، واُستقبل استقبال الفاتحين على منصة الثوار مع الإخوان، وقام بجمع حشود لأداء الصلاة بهم في الميدان".

وأضاف "الشيخ"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، :"اعترضت على وجود التليفزيون المصري هناك ونقله للمشهد، وأبلغت رئيس قطاع الأخبار إني أعترض على ذلك، وقارنت ذلك باليوم اللي رجع فيه الخميني على أكبر ميدان في إيران وأم الناس في الصلاة".

وتابع: "رفضي وصلهم، وبالليل كل قيادات الدولة كلمتني إنت ليه مزعل عبد اللطيف المناوي، لأن المناوي هو قالهم أني رافض الكلام ده، والمناوي قاله عنده تعليمات إن القرضاوي يبقى موجود وده على عهدته هو، قولتله العربية بتاع التليفزيون تمشي، بعدها على طول دخلت السجن معرفش بقى ده ليه علاقة بالواقعة دي ولا كانت مجرد صدفة".