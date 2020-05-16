بأكسجين مضغوط.. بدء علاج الطبيب المصاب بفقدان البصر في "الطبي العالمي"

أكد الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، أن أطباء المركز الطبي العالمي، قرروا علاج الطبيب محمود سامى قنيبر، الطبيب المصاب بفقدان البصر خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، بـ"الأكسجين المضغوط"، وذلك عقب إجراء أشعة له بالمستشفي الجوى، وعودته مرة أخرى للمركز الطبي العالمي.

وقال "أبو سمرة"، إن أساتذة أمراض عصبية ورمد وروماتولوجي مروا على الطبيب البطل، وقرروا بدء العلاج بالأكسجين المضغوط، مشيرًا إلى أن المريض نُقل إلى المستشفى الجوي العام بالتجمع الخامس، وتلقى أول جلسة، ثم عاد مرة أخرى إلى المركز الطبي العالمي، داعيا الله أن يكلل جهود الأطباء بالنجاح ويعيد إليه بصره.

من جانبه، قال عبدالله قنيبر، ابن شقيق الطبيب وأحد مرافقيه، لـ"الوطن"، إنه جرى نقل الطبيب المصاب للمستشفى الجوي، لإجراء بعض الأشعة التشخيصية الدقيقة، وإعادته للمركز الطبي العالمي مرة أخرى.

وأضاف فى تصريحه، أن المركز العالمي الطبي، لم يتوان لحظة واحدة عن تقديم الدعم للطبيب فور وصوله، مشيرًا إلى أن فريقًا كاملًا يجري فحوصات مختلفة له، موجهًا الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومسؤولي المركز الطبي، ولجريدة"الوطن"، التي كانت سببًا في التعريف بمشكلته عقب نشر قصته.

وأوضح "قنيبر"، أن الأطقم الطبية بالمركز الطبي العالمي، تقوم بواجبها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه أجرى حتى الآن ما يزيد عن 5 فحوصات طبية، وجار استكمال الفحوصات الدقيقة، تمهيدًا لإعداد تقرير وعرضه على رئيس الوزراء.

ووصل الطبيب، فجر اليوم، المركز الطبي، واستقبله عدد من الأطباء وأجروا له فحوصات بطوارئ المركز قبل صعوده الى الجناح المخصص له ولأسرته.

وأكد الطبيب لـ"الوطن"، من داخل المركز، إنه وجد الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، في انتظاره، يرافقه عدد من اطباء المركز، مؤكدًا أن حالته النفسية والمعنوية مرتفعة، وطالبًا من الجميع الدعاء له قائلًا "ادعولي نفسي أرجع أشوف ابني، أنا أملي فى ربنا وفي أطباء المركز الطبي العالمي كبير، لا أحتاج سوى أن يمن الله عليِ بإعادة النظر، حتى أرى طفلي يحيى البالغ من العمر شهرين، والذي ولد بعد 11عامًا من الزواج".